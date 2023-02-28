Запланированную на 1 марта проверку системы оповещения в Ижевске отменили

Решение об отмене проверки приняло МЧС России
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Запланированную на 1 марта проверку системы оповещения населения в Ижевске отменили. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Такое решение приняло МЧС России. Напомним, изначально планировалось включить электросирены, а также заменить проверочным сигналом эфир нескольких телеканалов и радиостанций.
Проверку проведут позднее, но о новых дате и времени пока не сообщается.
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