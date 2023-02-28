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НовостиОбщество28 февраля 2023 18:23

Запланированную на 1 марта проверку системы оповещения в Ижевске отменили

О новой дате пока неизвестно
Софья Кель
Решение об отмене проверки приняло МЧС России

Решение об отмене проверки приняло МЧС России

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Запланированную на 1 марта проверку системы оповещения населения в Ижевске отменили. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Такое решение приняло МЧС России. Напомним, изначально планировалось включить электросирены, а также заменить проверочным сигналом эфир нескольких телеканалов и радиостанций.

Проверку проведут позднее, но о новых дате и времени пока не сообщается.

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