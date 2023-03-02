Капремонт завершился в Граховской районной больнице

Стационар рассчитан на 30 коек круглосуточного пребывания. Фото: Эльвира Пинчук

В Граховской районе Удмуртии завершился капитальный ремонт в районной больнице. Об этом в своих соцсетях сообщила вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

Больницу обновили на деньги из регионального бюджета. Стационар рассчитан на 30 коек круглосуточного и 17 коек дневного пребывания. Здесь частично обновили окна и двери, поменяли пол и отремонтировали системы отопления, водоснабжения и канализации. Также в больнице заменили кровлю и систему вентиляции.

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