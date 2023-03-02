Женщина из Сарапула из-за ревности порезала мужчине лицо разбитой бутылкой

Уголовное дело направили в суд Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Сарапуле за нападение на мужчину осудят местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В ноябре 2022 года пара находилась у себя дома и выпивала. В какой-то момент они поссорились из-за ревности мужчины. Тогда женщина взяла в руки пустую бутылку из под спиртного и ударила ей по голове мужчины. Бутылка разбилась и осколки повредили лицо сарапульчанина.

Уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица» передали в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит 10 лет лишения свободы.

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