За минувшие сутки в Удмуртии выявили 131 случай заражения коронавирусом

47 больных выявили в Ижевске Фото: Олег УКЛАДОВ

На 3 марта по республике выявили еще 131 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор Удмуртии.

Отметим, что новых заболевших зарегистрировали на 19 из 30 административных территориях Удмуртии. При этом 47 больных выявили в Ижевске. 33 очага заражения отметили в семьях. Среди пациентов 10 детей до 14 лет и 30 человек старше 65 лет. На данный момент показатель заболеваемости составляет 8,82 на 100 тысяч населения.

По новым выявленным заболеваниям проводятся противоэпидемические мероприятия. Напоминаем, в последнее время жители региона стали жаловаться на проблемы с записью на ревакцинацию. «Комсомолка» обратилась в Республиканский центр общественного здоровья, чтобы выяснить, в чем проблема и действительно ли в регионе закончился первый компонент вакцины. Также мы писали о том, стоит ли ревакцинироваться в сезон ОРВИ и какие условия для этого нужно соблюдать.

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