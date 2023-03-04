Погода в Ижевске на 4 марта: мокрый снег и -2 градуса

В Ижевске пройдет мокрый снег
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 4 марта.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, ожидается переменная облачность, днем пройдет небольшой, местами мокрый снег.
Днем температура воздуха составит 0…-2°С. На дорогах сохраняются гололедица, налипание мокрого снега – будьте особенно внимательными.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 734 мм рт. ст, магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс низкий.
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