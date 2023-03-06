За минувшие сутки в Удмуртии выявили 130 случаев заражения коронавирусом

66 больных выявили в Ижевске Фото: Амир Закиров

На 6 марта по республике выявили еще 130 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор Удмуртии.

Отметим, что новых заболевших зарегистрировали на 12 из 30 административных территориях Удмуртии. При этом 66 больных выявили в Ижевске. 47 очагов заражения отметили в семьях. Среди пациентов 16 детей до 14 лет и 26 человек старше 65 лет. На данный момент показатель заболеваемости составляет 8,76 на 100 тысяч населения.

По новым выявленным заболеваниям проводятся противоэпидемические мероприятия. Напоминаем, после того как в регионе закончился первый компонент вакцины, в Удмуртию наконец завезли 5 000 доз препарата «Спутник V». Также мы писали о том, стоит ли вообще ревакцинироваться и какие условия для этого нужно соблюдать.

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