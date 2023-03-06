Почти 1 млн рублей украла главный бухгалтер ЖКХ в Можге с помощью поддельных платежных поручений

Суд отправил женщину в исправительную колонию общего режима на 4 с половиной года Фото: Мария Бакланова

В Можге за мошенничество и подделку платежных поручений осудили 35-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Женщина работала главным бухгалтером МУП ЖКХ. С октября по декабрь она сделала 14 поддельных платежных поручений на перевод с банковского счета предприятия на свой. Таким образом женщина украла почти 1 млн рублей. Напомним, эти деньги местные жители заплатили предприятию за водоснабжение и водоотведение.

Экс-бухгалтера судили по статьям «Мошенничество с использованием своего служебного положения в крупном размере» и «Неправомерный оборот средств платежей». В ходе следствия женщина полностью возместила причиненный ущерб.

Суд отправил бухгалтера в исправительную колонию общего режима на 4 с половиной года. Исполнение наказания отсрочили до исполнения ребенка виновной возраста 14 лет.

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