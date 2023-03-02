Больше всего люди тратят на алкоголь и пиво Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В 2022 году реальные доходы жителей Удмуртии снизились на 2,5%. Об этом сообщает Удмуртстат.

При этом среднедушевые доходы населения в сравнении с 2021 годом выросли на 12,5%, это 3 449 рублей. Так, средний доход составил 31 099 рублей. Удмуртия расположилась на 6 месте среди всех регионов ПФО.

63% от своих доходов жители Удмуртии тратят на покупку товаров и 17% – на оплату услуг. Самыми популярными покупками все еще остаются алкогольные напитки и пиво – 1 318 рублей в месяц. Напомним, в прошлом году на алкоголь в регионе потратили почти 23 млрд рублей. 400 человек встали на учет с алкогольной зависимостью. Помимо этого жители региона тратят деньги на мясо – 1 304 руб. в месяц и бензин – 1 276 руб.

Среди услуг самыми затратными стали коммунальные – 1 283 руб. в месяц.

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