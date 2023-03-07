Погода в Ижевске на 7 марта: временами снег и до -3 градусов

Ижевск

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 7 марта.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, временами пройдет умеренный снег. На дорогах сохраняется гололедица, местами снежный накат – будьте внимательными.

Днем температура воздуха составит -1…-3°С.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 740 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий.

Желаем вам отличного дня!

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