С погибшим в Украине сержантом Андреем Сухих простились в Ижевске

Похороны прошли со всеми воинскими почестями
Фото: Архив КП
7 марта в Ижевске прошли похороны погибшего в Украине рядового Андрея Сухих.
Сержанта посмертно представили к ордену Мужества за проявленные в ходе СВО героизм и отвагу.
Прощание прошло со всеми воинскими почестями. Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования семье военнослужащего. Помощь родным Сухих оказывается в полном объеме.
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