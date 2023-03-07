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НовостиОбщество7 марта 2023 10:18

С погибшим в Украине сержантом Андреем Сухих простились в Ижевске

Мужчину посмертно представили к ордену Мужества
Источник:kp.ru
Похороны прошли со всеми воинскими почестями

Похороны прошли со всеми воинскими почестями

Фото: Архив КП

7 марта в Ижевске прошли похороны погибшего в Украине рядового Андрея Сухих.

Сержанта посмертно представили к ордену Мужества за проявленные в ходе СВО героизм и отвагу.

Прощание прошло со всеми воинскими почестями. Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования семье военнослужащего. Помощь родным Сухих оказывается в полном объеме.

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