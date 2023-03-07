Уголовное дело по факту насилия над собакой возбуждено в Удмуртии

В прокуратуру пожаловался местный житель Фото: Эдуард КАРИПОВ

В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии в отношении одного из местных жителей возбуждено уголовное по статье «Покушение на жестокое обращение с животными». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В январе неизвестный попытался сломать собаке позвоночник, а затем убить ее, используя топор и бензопилу. Об этом в прокуратуру сообщил один из местных жителей. Ведомство провело проверку и возбудило уголовное дело по статье «Покушение на жестокое обращение с животными».

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