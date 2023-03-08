Эндокринолог рассказал какие продукты стоит добавить жителям Удмуртии весной

Иногда можно переборщить даже с фруктами Фото: Мария Бакланова

Наступила весна, а это пора обновлений. Совсем скоро сойдет снег, а затем на прилавках магазинов начнут появляться сезонные фрукты и овощи. Но чем действительно стоит разнообразить свою продуктовую корзину? Врач-эндокринолог Юлия Сидоркина поделилась в беседе с RT, на что обратить внимание.

В первую очередь эксперт отметила, что при выборе овощей и фруктов стоит отдавать предпочтение не просто сезонным овощам и фруктам, а тем, что выращены в естественных условиях. Поскольку в них содержится больше полезных веществ, нежели в тепличных и привезенных плодах. Подробнее об этом и почему весной мы так нуждаемся в витаминах, вы можете узнать в нашем материале.

Врач отметила, что весной, в период, когда организм наиболее остро нуждается в витаминах, стоит обращать внимание на фрукты и овощи, богатые витамином С, А, группой В, марганцем, железом.

«К таким фруктам относятся цитрусовые, яблоки, бананы, а также овощи зеленого и оранжевого цветов», – рассказала врач.

Она отметила, что употребление незнакомых экзотических фруктов может вызвать аллергические реакции. Поэтому с ними стоит быть осторожнее. При этом она посоветовала обратить внимание на авокадо, т.к. этот фрукт богат всеми необходимыми витаминами для организма, а также железом, йодом, медью и фолиевой кислотой. Что полезно особенно для людей с нарушениями нервной системы, при сердечно-сосудистых заболеваниях, а также при различных заболеваниях пищеварительной.

Эндокринолог напомнила о том, что фрукты оказывают положительное влияние на иммунитет и правильное функционирование пищеварительной системы за счет содержащихся в них витаминов и пищевых волокон.

«Однако чрезмерное употребление фруктов может неблагоприятно отразиться на состоянии углеводного обмена из-за высокого содержания в них природного сахара – фруктозы, способствовать набору массы тела, привести к обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта и аллергии», – заключила эксперт.

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