Погода в Ижевске на 9 марта: до +4 °С и снег с дождем

В Ижевске обещают снег 9 марта. Фото: Архив редакции
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии обещают снег. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.
Температура воздуха +2…+4 °С. Ветер юго-западный 9-14 м/с, ожидается снег с дождем.
Ночью температура воздуха 0 °С. Обещают осадки в виде снега с дождем.
На дорогах сохранится гололедица!
Хорошего вам дня!
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