Жителей Ленинского района Ижевска привлекают к созданию пешеходного маршрута между сквером оружейника Драгунова и Южным парком

Фото: Центр территориального развития Удмуртии

Центр территориального развития Удмуртии пригласил жителей Ленинского района Удмуртии на обсуждение благоустройства пешеходного маршрута между сквером оружейника Драгунова и Южным парком. Об этом сообщает организация в своей группе ВКонтакте.

Благоустройством планируют заняться в 2023-2024 гг. На проектном семинаре обсудят расположение тропы здоровья и решение вопросов с проблемами на территории.

Мероприятие пройдет в Ижевском агростроительном техникуме (г. Ижевск, ул. Автономная, д. 81) с 18:30 до 21:00. Принять участие может любой желающий, но для этого необходимо зарегистрироваться для участия по ссылке. Результаты обсуждения станут основой задания на проектирование территории.

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