В Михаило-Архангельском соборе Ижевска освятили тактильную икону

Фото: Ижевская и Удмуртская епархия

8 марта, в день памяти блаженной Матроны Московской, протоиерей Роман Воскресенских освятил тактильную икону в Михаило-Архангельском соборе. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

С инициативой выступила глава епархиальной Комиссии по защите материнства и детства Анна Воскресенских. Благодаря объемному изображению люди с плохим зрением смогут на ощупь определить образ святых. На вырезанной из дерева иконе изображены Святая Троица, Божия Матерь, Архангел Михаил, апостол Петр и Павел, Николай Чудотворец и другие святые.

Икона будет находиться в нижнем храме кафедрального собора. Рядом с ней на пюпитре установлен текст с молитвой.

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