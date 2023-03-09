Студентка из Ижевска лишилась 80 тысяч рублей после беседы с мошенником

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

В Ижевске 20-летняя студентка стала жертвой телефонного мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Девушке позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил ее в том, что с ее счета хотят перевести деньги. Тогда, чтобы спасти сбережения, ижевчанка согласилась установить на телефон приложение демонстрации экрана и перевести деньги на указанный счет.

Только после этого девушка поняла, что наткнулась на мошенников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба».

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