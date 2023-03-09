В ходе СВО погиб еще один боец из Удмуртии

Прощание с бойцом пройдет 10 марта. Фото: @ps.sarapul

В Сарапульском районе простятся с еще одним погибшим в ходе СВО в Украине бойцом Александром Пичугиным. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

За проявленные героизм и отвагу военнослужащего посмертно представили к ордену Мужества.

Прощание с бойцом пройдет 10 марта в Покровском кафедральном соборе в Сарапуле в 11:00.

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