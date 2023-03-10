Сошедший снег повредил газовые трубы в Ижевске и Сарапуле

Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR
В ночь на 10 марта из-за сошедшего снега в Удмуртии были повреждены сразу две газовые трубы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
Также произошел еще один инцидент. В трехэтажном доме по улице Леваневского в столице Удмуртии сход снега стал причиной обрушения карниза и оконного отлива на 5 квадратных метров. Сейчас угрозы обрушения уже нет.
Отметим, что сход снег с крыш часто вызван резким потеплением. Ранее «Комсомолка» подготовила для вас прогноз погоды на эти выходные.
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