За незаконное хранение патронов и наркотиков осудят мужчину из Удмуртии

Уголовное дело направили в суд Фото: Архив КП

В Балезинском районе за хранение боеприпасов и наркотиков осудят 62-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Мужчина купил и хранил у себя патроны для нарезного огнестрельного спортивно-охотничьего оружия калибром 5,6 мм. Также у него обнаружили 49,5 гр. марихуаны. Он сам собрал это растение.

Уголовное дело по статьям «Незаконное хранение боеприпасов» и «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере» направили в суд для рассмотрения по существу.

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