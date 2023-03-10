За незаконное хранение патронов и наркотиков осудят мужчину из Удмуртии

Уголовное дело направили в суд
Фото: Архив КП
В Балезинском районе за хранение боеприпасов и наркотиков осудят 62-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Мужчина купил и хранил у себя патроны для нарезного огнестрельного спортивно-охотничьего оружия калибром 5,6 мм. Также у него обнаружили 49,5 гр. марихуаны. Он сам собрал это растение.
Уголовное дело по статьям «Незаконное хранение боеприпасов» и «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере» направили в суд для рассмотрения по существу.
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