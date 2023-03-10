Замдиректора образовательного учреждения подозревают в присвоении денег

Возбуждено уголовное дело Фото: Мария Бакланова

В Ижевске в присвоении денег подозревают 60-летнюю замдиректора образовательного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Исполняя обязанности директора женщина присвоила вверенные ей деньги. Преступление ижевчанки пресекли следователи СК и сотрудники ФСБ.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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