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НовостиПроисшествия10 марта 2023 11:11

Замдиректора образовательного учреждения подозревают в присвоении денег

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего
Источник:kp.ru
Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Мария Бакланова

В Ижевске в присвоении денег подозревают 60-летнюю замдиректора образовательного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Исполняя обязанности директора женщина присвоила вверенные ей деньги. Преступление ижевчанки пресекли следователи СК и сотрудники ФСБ.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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