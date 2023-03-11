В Гознаке начали изготавливать загранпаспорта нового образца

В Удмуртии прием заявок на загранпаспорта нового образца закрылся 2 февраля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гознак начал изготавливать загранпаспорта нового образца. Об этом сообщает RT.

Сейчас организация занята выполнением уже полученных заявок. Но говорить об изготовлении паспортов в привычном режиме пока рано.

«В настоящее время Гознак занимается изготовлением и персонализацией заграничных паспортов с электронным носителем информации по полученным ранее заявкам», – сказали в пресс-службе Гознака.

Напомним, в Удмуртии прием новых заявок на выдачу загранпаспортов с электронным носителем информации закрылся 2 февраля. Тогда не сообщались даже сроки, в которые услуга вновь будет доступна. «Комсомолка» обращалась в пресс-службу регионального МВД, чтобы узнать, что стоит делать тем, кто уже подал заявление на выдачу загранпаспорта нового образца.

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