Погибшего в ходе СВО рядового Германа Чайникова похоронили в Ижевске

Похороны прошли со всеми воинскими почестями Фото: Архив КП

11 марта в столице Удмуртии прошли похороны погибшего в ходе СВО в Украине Германа Чайникова. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

За проявленные героизм и отвагу военнослужащего посмертно представили к ордену Мужества. Прощание прошло со всеми воинскими почестями. Помощь семье Германа оказывается в полном объеме.

Редакция «Комсомольской правды» скорбит вместе с родными погибшего.

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