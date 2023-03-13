Мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме на улице Тимирязева в Ижевске

Одна женщина пострадала. Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR

12 марта, около 22:28 в 9-этажном доме на улице Тимирязева в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Загорелась квартира на 6 этаже. Спасатели эвакуировали 11 человек, в том числе одного ребенка. Погиб мужчина 1987 г.р. Также пострадала женщина 1986 г.р.

Общая площадь пожара составила 7 кв.м. По предварительным данным, квартира загорелась из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

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