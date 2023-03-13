По Майской улице в Ижевске не ходят троллейбусы №1, 4 и 7

Движение организовали новым образом Фото: Архив КП

С 14:34 в Ижевске нет движения троллейбусов №1, 4, 7 маршрутов по улице Майской. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Движение организовали следующим образом:

1 маршрут: Дом печати - Адм. Инд.р-на - ул. Удмуртская - ул. Советская - Центр;

4 маршрут: Автозавод - ул. Дзержинского - ул. Удмуртская - ул. Орджоникидзе - завод «Нефтемаш»;

7 маршрут: Ул. Труда - ул. Дзержинского - ул. Удмуртская - ул. Советская - Центр.

О причине задержки транспорта не сообщается.

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