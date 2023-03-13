В Думу внесли законопроект о повышении призывного возраста

Предлагаемая дата вступления закона в силу 1 января 2024 года. Фото: Архив КП

Проект о поэтапном повышении призывного возраста внесен в Госдуму. Об этом сообщает RT.

Нижнюю планку призыва хотят повысить с 18 до 21 года, а верхнюю – с 27 до 30 лет. Соответствующий документ опубликовали в системе обеспечения законодательной деятельности.

Так, в следующем году под призыв на военную службу будут подходить граждане от 19 до 30 лет. В 2025 году – от 20 до 30 лет. В 2026 году – от 21 года до 30 лет.

Реализация этого проекта позволит исключить явку школьников и студентов в комиссариаты для предоставления отсрочки по службе, а также сократить финансовые затраты на проведение медосмотров призывников.

Предлагаемая дата вступления закона в силу 1 января 2024 года.

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