Прорыв трубы произошел на улице Холмогорова в Ижевске 14 марта

Запланирована реконструкция изношенного участка. Фото: Администрация Ижевска

Сегодня, 14 марта недалеко от дома №45 по улице Холмогорова в Ижевске произошел прорыв водопровода. Об этом сообщает администрация города.

Сейчас ремонтная бригада прорыв уже локализовала. В ближайшее время специалисты приступят к восстановительным работам. Автомобильный проезд временно закрыли.

Как пояснили в Ижводоканале, на этом участке расположены два трубопровода диаметром 700 мм. Сегодня повредился чугунный водопровод. В этом году запланирована реконструкция изношенного участка. Сначала будет подготовлена проектно-сметная документация, а затем начнется ремонт. Конец реконструкции намечен на 2024 год.

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