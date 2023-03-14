Село и деревню в Удмуртии закрыли на карантин по бешенству

Проводится вакцинация восприимчивых животных
Фото: Архив КП
Глава Удмуртии установил в селе Алнаши и деревне Дятлово карантин по бешенству. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии региона.
Одна из жительниц села нашла труп рыси. Об этом она сообщила ветспециалистам, которые сразу же выехали на место.
Ветеринары обошли местное население и не выявили случаи контакта с рысью. Проводится вакцинация восприимчивых животных против бешенства.
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