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НовостиОбщество14 марта 2023 8:32

Село и деревню в Удмуртии закрыли на карантин по бешенству

Здесь нашли труп бешеной рыси
Софья Кель
Проводится вакцинация восприимчивых животных

Проводится вакцинация восприимчивых животных

Фото: Архив КП

Глава Удмуртии установил в селе Алнаши и деревне Дятлово карантин по бешенству. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии региона.

Одна из жительниц села нашла труп рыси. Об этом она сообщила ветспециалистам, которые сразу же выехали на место.

Ветеринары обошли местное население и не выявили случаи контакта с рысью. Проводится вакцинация восприимчивых животных против бешенства.

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