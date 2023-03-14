В районе ТЭЦ-2 в Ижевске произошел пожар

На место выехали пожарные и медики. Фото: @zlou18

14 марта в районе теплоэлектроцентрали, расположенной в Устиновском районе Ижевска произошел пожар. Об этом сообщают наши читатели.

Очевидцы отмечают возможность взрыва трансформатора. На видео виден черный густой дым, идущий со стороны ТЭЦ.

На место происшествия выехали спасатели, медики и полицейские. О наличии пострадавших неизвестно. Причины и обстоятельства не сообщаются.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

30 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ в Удмуртии

Директора образовательной организации оштрафовали за злоупотребление полномочиями

Уже не так популярны: какие марки телефонов перестали пользоваться большим спросом