Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 марта 2023 10:04

В районе ТЭЦ-2 в Ижевске произошел пожар

Очевидцы сообщают о взрыве трансформатора
Источник:kp.ru
На место выехали пожарные и медики. Фото: @zlou18

На место выехали пожарные и медики. Фото: @zlou18

14 марта в районе теплоэлектроцентрали, расположенной в Устиновском районе Ижевска произошел пожар. Об этом сообщают наши читатели.

Очевидцы отмечают возможность взрыва трансформатора. На видео виден черный густой дым, идущий со стороны ТЭЦ.

На место происшествия выехали спасатели, медики и полицейские. О наличии пострадавших неизвестно. Причины и обстоятельства не сообщаются.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

30 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ в Удмуртии

Директора образовательной организации оштрафовали за злоупотребление полномочиями

Уже не так популярны: какие марки телефонов перестали пользоваться большим спросом