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НовостиОбщество14 марта 2023 12:04

По улице Максима Горького в Ижевске не ходят троллейбусы №6 и 9

Транспорта нет из-за постороннего ДТП
Источник:kp.ru
Движения нет с 15:45

Движения нет с 15:45

Фото: Архив КП

С 15:45 по улице Максима Горького в Ижевске нет движения троллейбусов №6, 9 маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Движение организовали следующим образом:

6 маршрут: Завод «Нефтемаш» - ул. Орджоникидзе - ул. К.Либкнехта - Троллейбусный парк №2;

9 маршрут: Пос. Машиностроителей - ул. Новоажимова - Троллейбусный парк №2;

Транспорт задерживается из-за ДТП с посторонним транспортом.

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