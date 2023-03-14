По улице Максима Горького в Ижевске не ходят троллейбусы №6 и 9

Движения нет с 15:45 Фото: Архив КП

С 15:45 по улице Максима Горького в Ижевске нет движения троллейбусов №6, 9 маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Движение организовали следующим образом:

6 маршрут: Завод «Нефтемаш» - ул. Орджоникидзе - ул. К.Либкнехта - Троллейбусный парк №2;

9 маршрут: Пос. Машиностроителей - ул. Новоажимова - Троллейбусный парк №2;

Транспорт задерживается из-за ДТП с посторонним транспортом.

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