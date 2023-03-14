По улице Максима Горького в Ижевске не ходят троллейбусы №6 и 9

Движения нет с 15:45
Фото: Архив КП
С 15:45 по улице Максима Горького в Ижевске нет движения троллейбусов №6, 9 маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
Движение организовали следующим образом:
6 маршрут: Завод «Нефтемаш» - ул. Орджоникидзе - ул. К.Либкнехта - Троллейбусный парк №2;
9 маршрут: Пос. Машиностроителей - ул. Новоажимова - Троллейбусный парк №2;
Транспорт задерживается из-за ДТП с посторонним транспортом.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На ТЭЦ-2 в Ижевске произошел пожар
Пусть будет «Автокотельная»: Жители некоторых домов Ижевска возмущены переходом в «Т Плюс»
Шесть участков дорог отремонтируют в Ижевске по нацпроекту в 2024 году