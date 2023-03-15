Погода в Ижевске на 15 марта: до +5 °С и облачно

В Ижевске будет облачно с прояснениями. Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.
Температура воздуха +3…+5 °С. Ветер юго-западный 9-14 м/с, возможны осадки в виде мокрого снега.
Ночью температура воздуха -1….0 °С. Без осадков.
На дорогах сохранится гололедица!
Хорошего вам дня!
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