Погода в Ижевске на 15 марта: до +5 °С и облачно

В Ижевске будет облачно с прояснениями. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха +3…+5 °С. Ветер юго-западный 9-14 м/с, возможны осадки в виде мокрого снега.

Ночью температура воздуха -1….0 °С. Без осадков.

На дорогах сохранится гололедица!

Хорошего вам дня!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Автобус сбил женщину на пешеходном переходе в Ижевске

Механик из Ижевска получал взятки от директоров коммерческих организаций

Запись в первый класс в 2023 году: инструкция для родителей будущих школьников