В Удмуртию привезли 40 тысяч штук семян огурца из Нидерландов

Семена огурца допустили к посеву. Фото: архив

В феврале — марте 2023 года в Удмуртию поступили 40 тысяч штук семян огурца для посева. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Семена произвели в Нидерландах, а доставили их уже из Воронежской области. Они прошли все необходимые проверки и карантин.

На основании основании результатов всех анализов продукции, семена огурца допустили к посеву.

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