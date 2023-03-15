Более 4 тысяч жителей Удмуртии болеют вирусным гепатитом С

Ежегодно выявляют около 200-250 случаев заболевания. Фото: freepik.com

Каждый год в Удмуртии выявляют около 200-250 случаев заболевания гепатитом С. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Сейчас на диспансерном учете с этим диагнозом стоят более 4 тысяч человек, 114 из них дети. Отметим, что гепатит С – это заболевание передающееся через кровь или половым путем. Болезнь поражает печень, почки, щитовидную железу и другие жизненно важные органы. При отсутствии лечения это может привести к циррозу печени или онкологии.

«Врачи называют гепатит С «ласковым убийцей» - болезнь в острой фазе чаще всего протекает в бессимптомной форме», – отметили в Минздраве.

Поэтому нужно регулярно проходить обследование в больницах. Заболеть можно при переливании крови, удалении зубов и даже при посещении маникюрных и тату салонов, если там не соблюдаются санитарные нормы. Сегодня вылечить этот диагноз можно. Главное условие – вовремя обратиться к врачу. На этот год противовирусную терапию проведут с 95 жителям региона. Современные препараты позволяют сократить курс до 8 недель вместо 12-36.

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