На 459% вырос ввоз автомобилей с пробегом из-за рубежа в Удмуртию за 2023 год

Средняя цена подержанного авто составила 1,4 млн рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Интерес автомобилистов к машинам с пробегом из-за рубежа за последний год увеличился на 256%. Об этом сообщает пресс-служба «Авито Авто».

При этом, ввоз таких авто за первые два месяца этого года по отношению к этому же периоду в 2022 увеличился на 459%. В Ижевске средняя цена подержанного авто составила 1,4 млн рублей.

В большей части объявлений в столице Удмуртии продают «Шевроле Вольт» и «Тойота Исис» – 6,2% от общего количества. Средняя цена этих авто – 999 тысяч и 1,2 млн рублей соответственно. За тем следует «Киа Спортейдж» – 4,3%. В среднем за эту машину придется заплатить 2,49 млн рублей.

Напомним, что ранее «Комсомолка» писала о машинах дешевле 600 тыс. рублей, которые могут купить жители Удмуртии. Отметим, что в список вошли не только авто с пробегом, но и новенькие машины из автосалонов.

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