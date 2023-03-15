Более 270 тысяч рублей украли у мужчины из Удмуртии при попытке заказать проституку

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

40-летний житель Кизнерского района стал жертвой мошенничества в интернете. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчина нашел сайт с девушками по вызову в интернете. Выбрав анкету, он позвонил по указанному номеру, но на звонок никто не ответил. На следующий день ему позвонил неизвестный и убедил закончить начатое. Представившийся менеджером молодой человек сказал мужчине отправить деньги на нужный счет. Так он отдал мошенникам более 270 тысяч рублей. Эту сумму ему пообещали вернуть. Позднее мужчина понял, что стал жертвой преступления и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Удмуртии опроверг слухи о новой волне частичной мобилизации

Перенесли по досочке: о прошлом и настоящем самой старой Соборной мечети Ижевска

7 машин пробили колеса в ямах на перекрестке улиц Ленина и Орджоникидзе в Ижевске