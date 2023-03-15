Гороскоп на день: 16 марта Стрельцы будут плакать и сиять, а Рыбами завладеют

Счастье рядом Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил ежедневный прогноз для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Если вы хотите завоевать чье-то сердце, то пора действовать, иначе вы можете упустить свое счастье с этим человеком, так и не попробовав его на вкус.

ТЕЛЕЦ

Если вам покажется, что сегодня все может пойти не по плану, – не паникуйте. Ваше предчувствие вас не обманывает. Все, что в этот день будет происходить, – не случайно, и скоро вы это поймете.

БЛИЗНЕЦЫ

Не стоит бежать за красивыми словами и пленительными глазами. Постарайтесь узнать плюсы и минусы человека, с которым вы планируете связать свою жизнь.

РАК

Вашим успехам можно будет сегодня только позавидовать. Не исключено, что дело, над которым вы трудились очень долгое время, оценят по достоинству.

ЛЕВ

Сегодня не стоит лгать даже самому себе. Любая ложь может обернуться для вас большими неприятностями. Звезды советуют вам сказать правду, пусть даже не самую приятную.

ДЕВА

Вам стоит внимательнее смотреть по сторонам не только на улице, но и в своем окружении. Среди ваших друзей может оказаться не совсем искренний человек. В будущем он может вас сильно подвести.

ВЕСЫ

Не стоит осуждать чужие поступки сегодня, особенно поступки членов семьи. Самым лучшим решением для вас будет поддержка близких. Это поможет вам укрепить отношения с вашей семьей и выйти на новый уровень доверия.

СКОРПИОН

Один раз рискнув, можно остаться счастливым на всю жизнь. Сегодня это про вас. Если вы задумали признаться в любви, пригласить на свидание или же сделать предложение, то этот день отлично подойдет для таких серьезных шагов.

СТРЕЛЕЦ

Ваш день сегодня будет наполнен слезами, легким волнением и настоящим восторгом и счастьем. С чем это связано, пока неизвестно, но звезды могут сказать одно – вы будете сиять.

КОЗЕРОГ

Сегодня не стоит брать чужие деньги. Они могут стать причиной ссоры и недопонимания. Постарайтесь избегать ситуаций, где нужно одолжить кому-то денег или же взять в долг самому.

ВОДОЛЕЙ

Вам пора выбираться из зоны своего комфорта и сделать что-то безумное и увлекательное. Это приключение может стать самым лучшим вашим решением за последнее время.

РЫБЫ

Сегодня вы рискуете встретить человека и пропасть. Вашими мыслями завладеют, а сердце начнет биться чаще лишь от одного воспоминания об этом человеке. Ох, Рыбы, похоже, ваш принц или принцесса уже на пути к вам.

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