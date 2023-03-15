Более 400 тонн грузов с гумпомощью отправили из Удмуртии в зону СВО

Фото: скриншот из видео Александра Бречалова @brechalov

На днях до бойцов СВО дошли 2 фуры с гумпомощью из Глазова. Об этом глава Удмуртии сообщил в своих соцсетях.

Военнослужащим доставили пиломатериалы и инструменты. Мужчины поблагодарили родной регион и передали приветы родным и близким.

Сейчас из Удмуртии в зону СВО отправили уже более 400 тонн грузов с гуманитарной помощью. Бречалов заверил, что военнослужащие обеспечены всем необходимым.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Удмуртии опроверг слухи о новой волне частичной мобилизации

Перенесли по досочке: о прошлом и настоящем самой старой Соборной мечети Ижевска

7 машин пробили колеса в ямах на перекрестке улиц Ленина и Орджоникидзе в Ижевске