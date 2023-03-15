Более 400 тонн грузов с гумпомощью отправили из Удмуртии в зону СВО

Фото: скриншот из видео Александра Бречалова @brechalov
На днях до бойцов СВО дошли 2 фуры с гумпомощью из Глазова. Об этом глава Удмуртии сообщил в своих соцсетях.
Военнослужащим доставили пиломатериалы и инструменты. Мужчины поблагодарили родной регион и передали приветы родным и близким.
Сейчас из Удмуртии в зону СВО отправили уже более 400 тонн грузов с гуманитарной помощью. Бречалов заверил, что военнослужащие обеспечены всем необходимым.
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