Помидоры и стиральный порошок подорожали в Удмуртии

Цену на муку повысили на 2,3% Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С 7 по 13 марта в Удмуртии изменились цены на ряд товаров и услуг. Статистикой поделился Удмуртстат.

Так, на 8,9% подорожал репчатый лук, на 5,8% – помидоры и на 5,3% – черный чай. Также отметили повышение цен на муку – 2,3% и яйца – 2,1%.

В то же время снизилась цена на фруктово-ягодные консервы для детского питания – 6%, на капусту – 4,3% и яблоки – 3,7%.

Из непродовольственных товаров на 3,1% подняли цены на стиральный порошок и на 2,5% – на туалетную бумагу.

Из услуг на 1,1% повысили среднюю стоимость пребывания в санатории.

Отметим, что цены на помидоры и яйца продолжают расти с прошлой недели. Тогда стоимость повысили на 4,9% и 3,8% соответственно.

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