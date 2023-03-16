Мужчину из Ижевска осудили за покупку наркотиков

Мужчина купил 2 свертка с наркотиками
Фото: Архив КП
За покупку наркотиков осудили 32-летнего ижевчанина. Об этом сообщает пресс-служба индустриального районного суда.
Мужчина купил запрещенные вещества в мессенджере. После оплаты продавец рассказал ему, где находятся закладки. Тогда ижевчанин отправился к тайнику и достал два свертка с наркотиками.
Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.
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