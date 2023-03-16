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НовостиОбщество16 марта 2023 11:37

Грузоподъемность ледовой переправы через Каму уменьшили

Жителей просят не выезжать на лед вне указанных мест
Софья Кель
Ранее допускались авто массой до 10 тонн

Ранее допускались авто массой до 10 тонн

Фото: Олег УКЛАДОВ

На ледовой переправе с сообщением Борок–Сарапул уменьшили грузоподъемность. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Удмуртии.

Теперь максимальная масса для проезда через Каму составляет 8 тонн. Ранее допускались авто весом до 10 тонн. Жителей региона просят не выезжать на лед вне предназначенных для этого участков.

С каждым днем толщина льда становится все меньше. Напомним, ранее мы писали о прогнозе на эту весну. Эксперт рассказал о температуре и ожидающемся паводке.

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