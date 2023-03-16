Грузоподъемность ледовой переправы через Каму уменьшили

Ранее допускались авто массой до 10 тонн Фото: Олег УКЛАДОВ

На ледовой переправе с сообщением Борок–Сарапул уменьшили грузоподъемность. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Удмуртии.

Теперь максимальная масса для проезда через Каму составляет 8 тонн. Ранее допускались авто весом до 10 тонн. Жителей региона просят не выезжать на лед вне предназначенных для этого участков.

С каждым днем толщина льда становится все меньше. Напомним, ранее мы писали о прогнозе на эту весну. Эксперт рассказал о температуре и ожидающемся паводке.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Повестки для уточнения данных жителям Удмуртии не направляют

Умолчали о доходах и их источниках: депутатов Удмуртии привлекли к ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства

Трех жителей Удмуртии обвиняют в мошенничестве в отношении пожилых людей и инвалидов