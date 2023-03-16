26 домов для сельхозработников построят в 2023 году в Удмуртии

Работники смогут выкупить жилье. Фото: Александр Бречалов ВКонтакте @a.brechalov

В 2023 году в Удмуртии построят 26 домов для сельхозработников. Об этом сообщает глава региона Александр Бречалов.

Жилье предназначено для агрономов, животноводов, механизаторов, операторов машинного доения и трактористов. Строительство пройдет в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Дома появятся в 9 районах. В Кезском районе построят 9 домов, в Шарканском – 5, в Алнашском и Воткинском – по три дома, в Селтинском – два и по одному – в Дебесском, Красногорском, Увинском и Юкаменском районах.

При составлении списка учитывали заявки предприятий. Через 5 лет работники смогут выкупить жилье за 10% от стоимости, а через 10 лет – за 1%.

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