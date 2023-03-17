«Мы боролись за жизнь Несейки до конца»: зоопарк Ижевска прокомментировал публикации о смерти моржихи в СМИ

Моржиха была больной уже в 2010 году. Фото: Зоопарк Удмуртии @club_udm_zoo

Гринпис России обвинил ижевский зоопарк в сокрытии смерти их «любимицы» моржихи Несейки. В пресс-службе зоопарка опровергли эти обвинения.

Директор учреждения Светлана Малышева объяснила, что зоопарк не рассказал о смерти моржихи, чтобы не ранить сердца маленьких посетителей. Но при этом сокрытия этого факта не было. По словам директора, как только Несейка умерла, руководство зоопарка сообщило об этом учредителям, а именно в министерство культуры Удмуртии, в Росприроднадзор и Россельхознадзор. После этого приехали комиссии городской станции Ижевска по борьбе с болезнями животных и Удмуртского ветеринарно-диагностического центра.

После вскрытия в сердце моржихи обнаружили тромб, а в кишечнике – предмет из пенопласта. Как он попал к Несейке неизвестно, но руководство зоопарка утверждает, что проверки воды проводятся ежедневно и целый ряд специалистов следят за чистотой в бассейнах.

«Открытый бассейн означает, что даже ветер может занести посторонний объект, а морж незаметно втянуть его в себя», – предположили специалисты.

Оказалось, что Несейка была больна еще в 2010 году, когда зоопарк только принял ее. Обследования показали, что в голове моржихи было воспаление, идущее от бивней, скапливался гной. Тогда в России не было необходимых аппаратов и животное прооперировали в Германии. Это подарило ей еще 12 лет лет жизни.

«Мы сделали все, что могли, но нам не удалось спасти нашу любимицу. Это был черный день для всех сотрудников нашего зоопарка», – заключила Малышева.

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