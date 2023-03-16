Зоопарк Ижевска умолчал о смерти моржихи Несейки

Фото: Зоопарк Удмуртии @club_udm_zoo

Зоопарк Ижевска не рассказал о смерти моржихи Несейки. Об этом сообщает Гринпис России.

Несейка умерла в сентябре прошлого года. Моржиха проглотила кусок пластикового ведра и это привело к остановке сердца животного. Об этом никто бы не узнал, если бы общественный инспектор Софья Беляева не выложила эту информацию в интернет.

«Получается, моржиху принимают к себе, называют «любимицей», рассказывают ее трогательную историю, а потом просто молчат о ее смерти. Это нормально? Ответ очевиден. К сожалению, океанариумы и дельфинарии также зачастую не говорят о погибших животных, а порой подменяют их новыми, чтобы избежать шумихи», – возмутились активисты.

Напомним, когда Несейка была маленьким моржонком, она отбилась от матери и пришла за помощью к людям. Ижевский зоопарк спас ее и взял на попечение. В 2021 году по этой истории сняли фильм.

Сейчас на сайте зоопарка ни слова не сказано о Несейке. В разделе с моржами обозначены только Ева и Энурмин.

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