37-летнего жителя Сарапула осудили за организацию азартных игр

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно Фото: Константин ИВШИН

За организацию азартных игр в Сарапуле осудили 37-летнего участника группировки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

В 2018 году он организовал группу из 6 человек, которая до 2021 года открыла шесть подпольных игорных заведений в Сарапуле и Сарапульском районе. За определенную плату посетители казино получали доступ к запрещенным азартным играм.

Во время следствия мужчина попытался скрыться. Поэтому его судили отдельно от его подельников. Следователи опросили более 100 человек, изъяли компьютеры и наложили арест на деньги обвиняемых.

Организатора приговорили к двум годам лишения свободы условно, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Службу благоустройства Ижевска оштрафовали за плохие дороги в Первомайском районе

После зимнего периода в парке «Тишино» в Ижевске продолжились работы по благоустройству

Погода на выходные в Ижевске: плюс меняется на минус, солнце закроют тучи