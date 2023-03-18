Сразу 165 жителей Удмуртии заразились коронавирусом

Коронавирус в Удмуртии Фото: Алена Селезнева

В Удмуртии заразились коронавирусом сразу 165 человек. Таковы данные Роспотребнадзора республики на утро 18 марта. Среди заболевших 20 детей до 14 лет, 28 человек старше 65 лет.

В Ижевске отмечен 61 случай. Всего случаи заболеваний зарегистрированы на 20 административной территории республики.

75 заболевших болеют COVID-19 активно, отмечено 40 семейных очагов.

Ранее стало известно, что за время пандемии коронавирусом переболели более 240 тысяч жителей Удмуртии. Больше всего – в феврале 2022 года, тогда болели стразу более 40 тысяч жителей региона.

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