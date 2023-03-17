Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье17 марта 2023 12:14

Более 240 тысяч жителей Удмуртии переболели коронавирусом за время пандемии

Первого заболевшего выявили три года назад
Софья Кель
Для врачей это был колоссальный профессиональный опыт

Для врачей это был колоссальный профессиональный опыт

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

19 марта 2020 года был выявлен первый пациент с подтвержденными ковидом в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Всего за время пандемии коронавирусом переболели более 240 тысяч человек. Самая высокая заболеваемость была в феврале 2022 года – заболели более 40 тысяч жителей региона. Врачи Удмуртии заранее готовились к первому удару инфекции. В Республиканской клинической инфекционной больнице организовали шлюзы для обработки спецодежды и установили УФ облучатели. За эти три года здесь пролечились более 16 тысяч пациентов, более двух тысяч из которых – дети.

«Для нас это был колоссальный профессиональный опыт, так как до пандемии многие врачи на практике не сталкивались с опасными инфекциями», – поделился главный врач РКИБ Игорь Дьяченко.

Сейчас распространение ковида пошло на спад, и многие больные переживают его как обычную простуду. Врачи уверены – это происходит благодаря вакцинации. В основном болеют дети первых лет жизни.

Напомним, ранее мы писали о том, для чего нужно ревакцинироваться, и какие для этого необходимы условия. Отметим, что за последние сутки в Удмуртии выявили 160 случаев заболевания коронавирусом.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Службу благоустройства Ижевска оштрафовали за плохие дороги в Первомайском районе

После зимнего периода в парке «Тишино» в Ижевске продолжились работы по благоустройству

Погода на выходные в Ижевске: плюс меняется на минус, солнце закроют тучи