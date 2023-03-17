Более 240 тысяч жителей Удмуртии переболели коронавирусом за время пандемии

Для врачей это был колоссальный профессиональный опыт Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

19 марта 2020 года был выявлен первый пациент с подтвержденными ковидом в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Всего за время пандемии коронавирусом переболели более 240 тысяч человек. Самая высокая заболеваемость была в феврале 2022 года – заболели более 40 тысяч жителей региона. Врачи Удмуртии заранее готовились к первому удару инфекции. В Республиканской клинической инфекционной больнице организовали шлюзы для обработки спецодежды и установили УФ облучатели. За эти три года здесь пролечились более 16 тысяч пациентов, более двух тысяч из которых – дети.

«Для нас это был колоссальный профессиональный опыт, так как до пандемии многие врачи на практике не сталкивались с опасными инфекциями», – поделился главный врач РКИБ Игорь Дьяченко.

Сейчас распространение ковида пошло на спад, и многие больные переживают его как обычную простуду. Врачи уверены – это происходит благодаря вакцинации. В основном болеют дети первых лет жизни.

Напомним, ранее мы писали о том, для чего нужно ревакцинироваться, и какие для этого необходимы условия. Отметим, что за последние сутки в Удмуртии выявили 160 случаев заболевания коронавирусом.

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