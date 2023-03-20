Госдолг Удмуртии за месяц увеличился еще на 3,3 млрд рублей

Задолженность по госдолгу у региона отсутствует Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

За минувший месяц государственный долг Удмуртии увеличился еще на 3,3 млрд рублей и на 1 марта составил 75 млрд 264 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства финансов.

93% от структуры госдолга занимают кредиты из федерального бюджета – это 70 млрд 264 млн рублей по ставке 0,1% годовых. Еще 7% от общего объема занимают обязательства по ценным бумагам – 5 млрд рублей по ставке 10,5% годовых.

Напомним, за январь госдолг Удмуртии вырос на 3,2 млрд рублей и на тот момент составил 71 млрд 962 млн рублей. Такое увеличение объясняется еще одним кредитом, который был необходим для покрытия кассового разрыва. Деньги в размере 3,3 млрд рублей по ставке 0,1% годовых Удмуртия получила от управления федерального казначейства по региону.

Отметим, что задолженность по госдолгу у региона отсутствует.

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