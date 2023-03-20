Остановки «Сельхозакадемия» и «Восток» переименуют в Ижевске

Комиссия одобрила все предложения. Фото: скриншот Google Maps
Сразу две остановки общественного транспорта переименуют в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Ректор Удмуртского государственного аграрного университета попросил ведомство переименовать остановку «Сельскохозяйственная академия» на «Аграрный университет». Комиссия одобрила его предложение. Напомним, ижевская Сельхозакадемия сменила название в октябре прошлого года.
Остановку «Восток» на улице Берша переименуют в «Солнечные кварталы». Взамен на смену названия компания ООО «Комосстрой» заменит старый остановочный павильон на новый с ночной подсветкой и возможностью подзарядки USB-устройств.
Также продлят улицу Лазоревая в Ленинском районе и Пихтовая в Октябрьском районе.
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