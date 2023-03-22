Молочный киоск самообслуживания закрылся на улице Дзержинского в Ижевске

Фото: Ардашева Екатерина

В начале февраля в Ижевске появились три молочных киоска самообслуживания. Новость произвела фурор на ижевчан и это не удивительно. К автоматам с питьевой водой все уже привыкли, а вот киоски с молоком стали диковинкой. Но не прошло и пары месяцев, как один из них закрыли.

Речь идет о молокомате, который находится рядом с трамвайным кольцом на улице Дзержинского. Судя по объявлению, киоск временно закрыли по техническим причинам, но точных сроков открытия автомата не обозначили. И отсек, в котором наливалось молоко в тару, и отсек с продажей другой молочной продукции заколотили фанерными досками.

Два оставшихся молокомата продолжают работать. Они расположены на ул. Ворошилова, 44, и на ул. Воткинское шоссе, 45.

Киоск расположен рядом с трамвайным кольцом. Фото: скриншот карты 2ГИС

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