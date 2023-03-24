«Энергосбыт» перестал взимать плату за домофон в Удмуртии

В 2023 году «ЭнергосбыТ» заключил договор с компанией «Домофон сервис» Фото: Константин ИВШИН

В 2023 году «ЭнергосбыТ» заключил договор с компанией «Домофон сервис», согласно которому компания стала начислять оплату по услуге за домофон. Речь идет о более чем 54 тыс. собственников квартир из Ижевска, Воткинска, Сарапула и других населенных пунктов Удмуртии.

Однако выставленные в феврале счета привели горожан в негодование – суммы, которые были отражены в квитанциях, в некоторых случаях не соответствовали действительности. Компания «ЭнергосбыТ» пояснила, что всего лишь выставила счета, а данные по ним предоставил «Домофон сервис».

После шквала возмущений и множества обращений «ЭнергосбыТ» перестал взимать плату за домофон. И в настоящее время оставил открытым вопрос о дальнейшем взаимодействии с «Домофон сервис».

Если вы уже оплатили квитанцию за февраль, то излишки уйдут на следующий месяц и будут учтены при последующих начислениях. При желании можно оформить возврат переплаты. Если вы еще не заплатили по платежке, то можете смело исключать домофон из списка коммунальных услуг – платить за него не нужно.

Все вопросы по задолженности перед компанией «Домофон-сервис»необходимо решать, обратившись в офис компании.

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