Подрядчик проведет ремонт разрушенного под рельсами асфальта на улице Гагарина за свой счет

Ремонт дороги пройдет летом Фото: Амир Закиров

Ремонт асфальта под трамвайными путями на улице Гагарина проведут за счет подрядчика. Об этом сообщает глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Напомним, ремонт дороги проходил весной 2022 года и уже в декабре на участке обнаружили дефекты. 22 марта дорожники срезали вспученный слой асфальта для того, чтобы общественный транспорт ходил без помех. Так как 5 лет гарантийного срока еще не прошли, ремонт за свой счет проведет подрядчик. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства заверили, что работы начнутся летом.

Глава города также отметил, что проверки гарантийных дорог начнутся 3 апреля. Технадзоры проверят дороги, тротуары, дворы и общественные пространства.

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